Тріумфаторки Пекіну-2008 — Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз

Рівно 16 років тому, 14 серпня 2008-го, мрія українських фехтувальниць Ольги Харлан, Ольги Жовнір та Олени Хомрової стала реальністю — спортсменки здобули олімпійське золото.

Давайте пригадаємо, що змінилося у дівчат після їхньої перемоги, як склалася доля українок та які ще вершини їм підкорилися.

1. Ольга Харлан (33 роки) — шестиразова чемпіонка світу! Багаторазова чемпіонка Європи, володарка Кубків світу. Головний творець того успіху, одна з найкращих спортсменок в історії України, і віднедавна — найтитулованіша, якщо говорити про Олімпійські ігри.

У 2012 році поповнила свою колекцію ще однією медаллю Олімпіади, бронзовою. У 2016-му ім'я Ольги Харлан було вписане в міжнародний Зал слави FIE. На Олімпіаді в Ріо-2016 здобула ще дві медалі: срібну з командою та бронзу в індивідуальних змаганнях.

Олімпіада-2020 у Токіо (яка через ковід відбулася у 2021-му) була невдалою для Ольги. Попри статус фаворитки, вона програла ще в першому раунді. Після цієї невдачі Харлан призупинила свою спортивну діяльність.

Проте Париж-2024 знову приніс для легендарної українки дві медалі. Як і на першій своїй Олімпіаді, Ольга була чи не головним творцем золота в командних змаганнях. Проте також вона здобула і бронзу в індивідуальних.

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2. Ольга Жовнір (35 років) — чемпіонка світу (2009), чемпіонка Європи у командній першості (2010), заслужений майстер спорту.

На Олімпійських іграх у Пекіні Ольга була запасною, однак тренери поставили її на фінальний бій (інакше б Ольга не отримала медаль) замість Галини Пундик, яка виступала у чвертьфіналі та півфіналі.

Ще на початку 2016 року разом з Харлан, Оленою Кравацькою та Аліною Комащук здобула золото на етапі Кубку світу, проте у Ріо-2016 вже не поїхала, замість неї змагалась Олена Вороніна. Завершила спортивну кар'єру.

Про саму Ольгу відомо небагато. До початку повномасштабного вторгнення Жовнір часто подорожувала. Після 24 лютого 2022 року почала вести активну громадську діяльність. На її сторінках у соцмережах постійні репости зборів на ЗСУ та постів про недопуск росіян і білорусів до змагань.

3. Олена (Хомрова) Гладир (37 років) — чемпіонка Європи та чемпіонка світу 2009 року в командній першості, заслужений майстер спорту та триразова володарка нагороди "Герої спортивного року".

У 2010 році Олена вийшла заміж за лідера баскетбольної збірної України Сергія Гладиря. До того ж головне досягення спортсменки сталося вже після олімпійського тріумфу. У 2014 році Олена стала мамою: дівчинку назвали Євою. Син Олени Олександр з'явився на світ у 2018 році. Мешкають у Монако.

На початку повномасштабного вторгнення в її сім'ї сталася трагедія. Батько Хромової, Микола Олександрович, загинув під час ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Це сталося 29 березня 2022 року.

4. Галина Пундик (36 років) — олімпійська чемпіонка 2008 року в командній першості, друга найтитулованіша шаблістка України — чемпіонка світу (2009, 2013) та Європи (2009, 2010) в командній першості. Заслужений майстер спорту, триразова володарка нагороди "Герої спортивного року".

На Олімпіаді-2008 в Пекіні Пундик також брала участь в індивідуальних змаганнях, які завершила на 29-му місці. А в командній першості вона провела всі бої, окрім фінального, де її замінила Ольга Жовнір.

У 2016-му Галина заручилася з американським тенісистом Вільямом Бое-Вієгаардом. Зробивши коханій пропозицію руки і серця, спортсмен приїхав до Києва, щоб зустріти День всіх закоханих разом з нареченою. Мешкає в США.

Гладир та Пундик на Олімпіаді-2024 в Парижі

Наші олімпійські чемпіонки не оминули і Олімпійські ігри-2024. Олена Гладир та Галина Пундик приїхали в Париж, де підтримували свою колишню напарницю Ольгу Харлан та вже нових золотих медалісток Аліну Комащук, Олену Кравацьку та Юлію Бакастову.