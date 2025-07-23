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Не захотів у Європу: перспективний захисник уклав контракт із Сан-Антоніо

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 12:19
Не захотів у Європу: перспективний захисник уклав контракт із Сан-Антоніо
ESPN

Захисник Девід Джонс-Гарсія уклав двосторонній контракт із Сан-Антоніо Сперс

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Раніше гравець був включений до символічної збірної Літньої ліги НБА. У Літній лізі він набирав у середньому 22 очки, 6 підбирань, реалізовуючи 53% триочкових.

У Гарсії були пропозиції з Європи. Повідомлялося, що в талановитому захиснику зацікавлений Олімпіакос, втім він вирішив залишитися у Штатах і поборотися за місце в ротації Сперс.

Раніше стало відомо, що зірковий бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма пропустить майбутній Євробаскет-2025.

НБА Сан-Антоніо Сперс Девід Джонс-Гарсія

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