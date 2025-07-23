Не захотів у Європу: перспективний захисник уклав контракт із Сан-Антоніо
ESPN
Захисник Девід Джонс-Гарсія уклав двосторонній контракт із Сан-Антоніо Сперс
Про це повідомляє Шемс Чаранія.
Раніше гравець був включений до символічної збірної Літньої ліги НБА. У Літній лізі він набирав у середньому 22 очки, 6 підбирань, реалізовуючи 53% триочкових.
У Гарсії були пропозиції з Європи. Повідомлялося, що в талановитому захиснику зацікавлений Олімпіакос, втім він вирішив залишитися у Штатах і поборотися за місце в ротації Сперс.
Раніше стало відомо, що зірковий бігмен Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма пропустить майбутній Євробаскет-2025.