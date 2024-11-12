Реал переміг Віртус, Фенербахче здолав Баварію, Альба дотиснула Мілан: результати Євроліги

У вівторок, 12 листопада, відбулися 7 матчів регулярного чемпіонату Євроліги.

Зокрема, Реал вдома переграв італійський Віртус, Фенербахче на своєму майданчику виявився сильнішим за Баварію, а Мілан в овертаймі зазнав поразки від Альби.

Євроліга – регулярний чемпіонат

12 листопада

Фенербахче – Баварія 87:76 (13:21, 22:9, 32:28, 20:18)

Монако – Црвена Звезда 90:98 (26:26, 28:22, 20:26, 16:24)

Альба Берлін – Мілан 105:101 (19:23, 24:32, 26:22, 13:15, 13:9 ОТ)

Олімпіакос – Ліон-Віллербан 94:92 (24:29, 18:21, 29:23, 23:19)

Панатінаїкос – Маккабі Тель-Авів 93:87 (21:25, 16:22, 23:16, 33:24)

Басконія – Анадолу Ефес 84:89 (21:24, 18:22, 24:19, 21:24)

Реал – Віртус Болонья 98:86 (28:25, 25:24, 27:18, 18:19)

Після 9 турів у турнірній таблиці лідирує Фенербахче, Барселона – друга, а Жальгіріс замикає трійку.

У середу, 13 листопада, Партизан прийме Барселону, а Париж зіграє з Жальгірісом.