Пустовий та Санон увійшли в десятку найкращих гравців збірної України у різних показниках

Артем Пустовий у грі з Ізраїлем

Артем Пустовий та Іссуф Санон увійшли до десятки найкращих гравців в історії збірної України у двох статистичних показниках.

Про досягнення баскетболістів повідомляє сайт ФБУ.

За підсумками двох матчів з Ізраїлем у межах відбору на Євробаскет-2025 Пустовий та Санон покращили свої позиції у набраних очках та передачах.

Центровий іспанського Ховентута обійшов Олександра Липового та зайняв десяте місце серед найкращих скорерів за всю історію "жовто-синіх". Тепер на рахунку Пустового 386 очок у складі збірної України.

Найкращи скорери в історії збірної України

В'ячеслав Кравцов – 606 Сергій Ліщук – 596 Леонід Яйло – 558 Олександр Лохманчук – 545 Олександр Окунський – 483 В'ячеслав Бобров – 440 Артур Дроздов – 413 Денис Лукашов – 412 Сергій Гладир – 396 Артем Пустовий – 386

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Липовий у свою чергу зібрав уже 198 підбирань, що дозволило йому обійти Артура Дроздова та зайняти восьме місце рейтингу.

Варто зазначити, що В'ячеслав Бобров покращив свої показники та закріпився на п'ятому місці.

Найкращи гравці за кількісю підбирань в історії збірної України

В'ячеслав Кравцов – 375 Сергій Ліщук – 295 Олександр Окунський – 263 Олександр Лохманчук – 251 В'ячеслав Бобров – 237 Максим Корнієнко – 220 Денис Лукашов – 202 Олександр Липовий – 198 Артур Дроздов – 197 Леонід Яйло – 180

У той же час Санон вийшов на дев'яте місце серед найкращих асистентів у складі збірної України – 25-річний захисник може похвалитися 64 передачами.

Липовий, Бобров та Близнюк також відзначилися асистами у матчах з Ізраїлем.

Найкращі асистенти за всю історію збірної України

Денис Лукашов – 223 Олександр Липовий – 141 В'ячеслав Бобров - 99 Юджін Джетер – 94 Сергій Гладир – 80 Олександр Мішула – 69 Богдан Близнюк – 69 Леонід Яйло – 68 Іссуф Санон – 64 Олександр Окунський - 59 Дмитро Забірченко – 59

Олександр Ковляр, який стає головним розігруючим збірної України, наблизився до десятки асистенів. На рахунку 22-річного розігруючого 55 передач.

Нагадаємо, що днем раніше головний тренер збірної України Віталій Степановський відповів на питання про виступи його команди у двох турах відбору на Євробаскет-2025.