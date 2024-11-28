Пустовий та Санон увійшли в десятку найкращих гравців збірної України у різних показниках
Артем Пустовий та Іссуф Санон увійшли до десятки найкращих гравців в історії збірної України у двох статистичних показниках.
Про досягнення баскетболістів повідомляє сайт ФБУ.
За підсумками двох матчів з Ізраїлем у межах відбору на Євробаскет-2025 Пустовий та Санон покращили свої позиції у набраних очках та передачах.
Центровий іспанського Ховентута обійшов Олександра Липового та зайняв десяте місце серед найкращих скорерів за всю історію "жовто-синіх". Тепер на рахунку Пустового 386 очок у складі збірної України.
Найкращи скорери в історії збірної України
- В'ячеслав Кравцов – 606
- Сергій Ліщук – 596
- Леонід Яйло – 558
- Олександр Лохманчук – 545
- Олександр Окунський – 483
- В'ячеслав Бобров – 440
- Артур Дроздов – 413
- Денис Лукашов – 412
- Сергій Гладир – 396
- Артем Пустовий – 386
Липовий у свою чергу зібрав уже 198 підбирань, що дозволило йому обійти Артура Дроздова та зайняти восьме місце рейтингу.
Варто зазначити, що В'ячеслав Бобров покращив свої показники та закріпився на п'ятому місці.
Найкращи гравці за кількісю підбирань в історії збірної України
- В'ячеслав Кравцов – 375
- Сергій Ліщук – 295
- Олександр Окунський – 263
- Олександр Лохманчук – 251
- В'ячеслав Бобров – 237
- Максим Корнієнко – 220
- Денис Лукашов – 202
- Олександр Липовий – 198
- Артур Дроздов – 197
- Леонід Яйло – 180
У той же час Санон вийшов на дев'яте місце серед найкращих асистентів у складі збірної України – 25-річний захисник може похвалитися 64 передачами.
Липовий, Бобров та Близнюк також відзначилися асистами у матчах з Ізраїлем.
Найкращі асистенти за всю історію збірної України
- Денис Лукашов – 223
- Олександр Липовий – 141
- В'ячеслав Бобров - 99
- Юджін Джетер – 94
- Сергій Гладир – 80
- Олександр Мішула – 69
- Богдан Близнюк – 69
- Леонід Яйло – 68
- Іссуф Санон – 64
- Олександр Окунський - 59
- Дмитро Забірченко – 59
Олександр Ковляр, який стає головним розігруючим збірної України, наблизився до десятки асистенів. На рахунку 22-річного розігруючого 55 передач.
Нагадаємо, що днем раніше головний тренер збірної України Віталій Степановський відповів на питання про виступи його команди у двох турах відбору на Євробаскет-2025.