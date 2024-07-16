Помер батько Кобі Браянта

На 70-му році життя помер колишній баскетболіст, тренер та батько легендарного Кобі Браянта, Джо Браянт.

Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer.

Зазначається, що Браянт нещодавно переніс інсульт. Джо був обраний у першому раунді драфту Голден Стейт у 1975 році, а потім Ворріорз продали права на нього Філадельфії менш ніж через чотири місяці.

Окрім того Джо Браянт виступав за Сан Дієго Кліпперс, Г'юстон Рокетс та в клубах Італії та Франції. Після завершення професійної кар'єри він став тренером.

Нагадаємо, що 26 січня 2020 року Кобі Браянт загинув в результаті авіакатастрофи. Легендарний гравець завершив кар'єру у 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, виступав за Лейкерс.