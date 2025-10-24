Реал може підписати українського центрового

Український центровий Олексій Лень потрапив у сферу інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє MundoDeportivo.

"Вершкові" розглядають українця, як потенційну заміну Бруно Фернандо. Лень наразі є одним з головних кандидатів для іспанського клубу.

На старті сезону команда Серджо Скаріоло програла всі чотири виїзні матчі. Лень вже працював з італійцем у Торонто, де останній був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, напередодні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9.

За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.