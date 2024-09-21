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Ексгравець збірної України посилив клуб Вищої ліги

Руслан Травкін — 21 вересня, 11:10
Ексгравець збірної України посилив клуб Вищої ліги
Олександр Сізов
ФБУ

Відомий український баскетболіст Олександр Сізов у сезоні-2024/25 буде грати за баскетбольний клуб Самбір.

Про це на сторінці у Facebook повідомив наставник команди Володимир Полях.

Минулий сезон Сізов провів у складі Запоріжжя, де був одним із лідерів, набираючи по 13 очок у середньому за матч.

36-річний захисник всю кар'єру провів в Україні. Виступав за Хімік, Одесу, Миколаїв, Черкаські Мавпи та Дніпро.

Викликався до лав збірної України. Зокрема, грав за національну команду на Євробаскеті-2015.

Нагадаємо, декілька днів тому БІПА-Одеса повідомила, що вимушена знятися зі змагань у Суперлізі сезону-2024/25.

Вища ліга Олександр Сізов Самбір Суперліга з баскетболу

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