Ексгравець збірної України посилив клуб Вищої ліги

Відомий український баскетболіст Олександр Сізов у сезоні-2024/25 буде грати за баскетбольний клуб Самбір.

Про це на сторінці у Facebook повідомив наставник команди Володимир Полях.

Минулий сезон Сізов провів у складі Запоріжжя, де був одним із лідерів, набираючи по 13 очок у середньому за матч.

36-річний захисник всю кар'єру провів в Україні. Виступав за Хімік, Одесу, Миколаїв, Черкаські Мавпи та Дніпро.

Викликався до лав збірної України. Зокрема, грав за національну команду на Євробаскеті-2015.

Нагадаємо, декілька днів тому БІПА-Одеса повідомила, що вимушена знятися зі змагань у Суперлізі сезону-2024/25.