Ексгравець збірної України, якого звинувачували у грі на тоталізатор, продовжить кар'єру у другому дивізіоні Литви

Клуб Йонішкіо Делікатесас оголосив про підписання контракту з ексгравцем збірної України Олександром Кобцем.

Про це інформує пресслужба команди.

Минулого сезону 28-річний українець грав за португальський Сампаенсе. Більшу частину кар'єри Кобець провів в Україні. Він грав за Черкаські Мавпи, вихованцем яких і є, а також Будівельник.

У 2018 році спробував свої сили в США, де певний час грав за Кепітал Гоу-Гоу, яка є фарм-клубом команди НБА Вашингтон Візардз. Викликався до лав національної збірної України.

Варто зазначити, що нова команда Олександра грає у другому за силою дивізіоні Литви.

Нагадаємо, що у 2020 році баскетболіст потрапив у скандал. Черкаські Мавпи розірвали з ним контракт, адже підозрювали захисника у грі на тоталізатор. Згодом Федерація баскетболу України виправдала Кобця.