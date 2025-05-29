Оклахома-Сіті Тандер – наймолодший фіналіст НБА за останні 48 років

Оклахома стала наймолодшою командою за останні 50 років, яка вийшла до Фіналу НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Сьогодні, 29 травня, Тандер розгромили Міннесоту з рахунком 124:94 у п'ятому матчі фінальної серії плейоф Заходу. Команда Марка Дейно цією перемогою закрила протистояння з "вовками" (4-1) та стала першим фіналістом.

Згідно з джерелом, середній вік гравців Оклахоми становить 25,56 роки, що є найменшим показником для фіналіста НБА за останні 48 років.

У сезоні-1976/77 Портленд Трейл Блейзерс вийшли до фінальної серії НБА складом із середнім віком у 25,03 роки. Цікаво, що саме в 1977 році ПТБ виграли свій перший та на даний момент єдиний титул чемпіона НБА. Тоді клуб з Орегона свіпнув Лейкерс 4-0.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

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