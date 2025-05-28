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Історія на наших очах: Халібертон видав унікальний трипл-дабл в плейоф НБА

Олексій Погорелов — 28 травня 2025, 22:45
Історія на наших очах: Халібертон видав унікальний трипл-дабл в плейоф НБА
Тайріз Халібертон
Індіана Пейсерс

Зірковий розігруючий Індіани Тайріз Халібертон став автором кількох історичних досягнень в межах плейоф НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 28 травня, Пейсерс втретє обіграли Нью-Йорк (130:121), чим максимально наблизили себе до Фіналу НБА.

Головним героєм команди Ріка Карлайла став саме Халібертон, який закінчив поєдинок з історичним трипл-даблом: 30 очок, 10 підбирань та 15 передач без жодної втрати. Завдяки цій статистичній лінії Тайріз:

  • став першим гравцем в історії НБА, який оформив 30+10+15 з нулем втрат у матчі плейоф;
  • став тільки третім, хто зробив 30+10+15 без втрат після Ніколи Йокича та Расселла Вестрбука. Проте дует Денвера робив це в межах регулярного сезону, а не постсезону;
  • став другим, хто набрав 30+ очок та не зробив жодної втрати;
  • став третім після Йокича та Оскара Робертсона, хто зробив 30+10+15 у матчі плейоф;
  • став першим, хто зробив 30+10+15 без втрат у фіналі конференції.

Після чотирьох матчів фінальної серії Сходу Індіана веде у рахунку 3-1. П'ятий матч протистояння, яке повертається до Нью-Йорка, відбудеться в ніч на 30 травня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА сезону-2024/25.

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НБА

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