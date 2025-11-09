Новіцкі – про Даллас: Вони не можуть кидати, не можуть розігрувати – на це важко дивитися

Чемпіон НБА 2011 року у складі Даллас Маверікс Дірк Новіцкі незадоволений тим, що він бачить у виконанні техаської команди цього сезону.

Про це 47-річний німець поговорив в етері NBA on Prime.

Даллас видав один з найгірший стартів регулярки у своїй сучасній історії. Вигравши матч проти Вашингтона (111:105), Мавс зуміли піднятися з останнього місця Західної конференції Для команди Джейсона Кідда ця перемога стала тільки третьою в сезоні, при цьому вона зазнала одразу сімох поразок.

Новіцкі заявив, що йому шкода фанатів Далласа, які вимушені спостерігати за падінням франшизи.

"Мені шкода моїх фанатів Маверікс. Звісно, ​​це був катастрофічний початок сезону. Є прогалина на позиціях розігруючого та плеймейкера. Ми знали, що цю прогалину цього літа не заповнили, тому є проблема зі створенням кидків, є проблема з реалізацією кидків. Ми казали перед сезоном, що для команди дуже важливе здоров'я гравців. Очевидно, що Кайрі не гратиме ще пару місяців. Потрібен здоровий Ей Ді (Ентоні Девіс), потрібен здоровий (Дерек) Лайвлі, і обидва ці хлопці вже деякий час не грають. (Деніел) Геффорд пропустив кілька ігор, тож початок був просто катастрофічним. Вони насправді мають шанси видати рекордно поганий старт у плані атаки. Вони не можуть кидати. Вони не можуть розігрувати. Все відбувається з боку в бік, передача м'яча туди-сюди. Просто ніхто не вміє кидати. На це важко дивитися", – сказав Новіцкі.

Після перемоги над Вашингтоном Даллас посідає передостаннє місце турнірної таблиці Заходу із балансом перемог 3-7. Маверікс перервали чотириматчеву серію поразок.

Раніше з'явилася інформація, що легенда НБА та власник клубу Євроліги Тоні Паркер розпочне кар'єру тренера.