Лідери Клівленда можуть пропустити другий матч серії проти Індіани

Лідери Клівленда Еван Моблі, Даріус Гарленд та Д'Андре Хантер можуть пропустити другий матч серії плейоф проти Індіани через травми.

Про це повідомляє ESPN.

У Моблі діагностовано ушкодження гомілки після першого поєдинку з Пейсерс, Хатер травмував великий палець на руці, а Гарленд взагалі пропустив зустріч через забій великого пальця на нозі.

За словами наставника Кавальєрс Кенні Аткінсона, Моблі накульгував у роздягальні після матчу, а участь усіх трьох виконавців буде вирішуватись безпосередньо перед грою.

Цікаво, що гравці потрапили до списку тих, хто може взяти участь у поєдинку з Індіаною, але це не означає їхній вихід на паркет, про що зазначив тренер.

Нагадаємо, перший матч між Індіаною та Клівлендом завершився перемогою Пейсерс 121:112.

Раніше Моблі став найкращим захисником регулярного сезону НБА, а Аткінсон – найкращим тренером.