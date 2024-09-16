Черкаські Мавпи підписали ключового гравця Київ-Баскета

Черкаські Мавпи оголосили про підписання плеймейкера Лева Кошеватського.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

21-річний захисник минулого сезону виступав за Київ-Баскет. У Суперлізі набирав 10,0 очка та віддавав 3,9 передачі за 27 хвилин на паркеті.

Варто нагадати, що у серії за бронзові нагороди столичний клуб обіграв саме Черкаські Мавпи.

Раніше ми повідомляли, що визначилися всі учасники наступного чемпіонату України з баскетболу.