Дворазовий чемпіон НБА Медведенко очолив спортивний напрямок у НАУ

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко став відповідальним за спортивним напрямком у Національному авіаційному університеті.

Про це повідомила виконувачка обов’язків ректора НАУ Ксенія Семенова.

«За спорт в НАУ від сьогодні відповідає Слава Медведенко. Це чемпіон НБА. Але також професійний спортивний менеджер і реформатор. І найвища людина, яку я знаю. Останні кілька років Слава займається адвокацією реформи спорту в Україні. Але те, що буде трошки довше рухатися на рівні держави, швидше буде йти на рівні університету. Ну, ми так собі думаємо.

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Слава не сам по собі. В Наглядовій раді є члени, які взяли на себе відповідальність за цей напрямок. Що ми хочемо? Спорт — це про культуру, це об‘єднуючий фактор, це розвиток себе, це командний дух. Ми надихаємось американськими університетами. Там іноді спортивні команди мають потужніший бренд, ніж сам університет. Нам ця крайність поки не загрожує. Але розвиток спільноти без спорту тяжко собі уявити. Тому це один із важливих для нас напрямків», — написала Семенова.

Кар'єра Станіслава Медведенка

Виступав за команди: Денді-СКІФ Київ (1995-96), Денді-Баскет Київ (1996-97), Будівельник Київ (1997-98), Аліта Литва (1998-99), БК Київ (1999-2000), Лос-Анджелес Лейкерс США (2000-06), Атланта Хоукс США (2006-07).

Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002). Фіналіст чемпіонату НБА (2004). Чемпіон України (2000), срібний (1998) і бронзовий (1997) призер чемпіонату України. Бронзовий призер і найкращий легіонер чемпіонату Литви (1999). Медведенко став другим європейцем у Лейкерс — після Владе Діваца — за всю історію каліфорнійського клубу.