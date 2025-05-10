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Шакіл О'Ніл приєднається до групи, яка придбає мажоритарний пакет акцій Наполі

Олексій Погорелов — 10 травня 2025, 22:27
Шакіл О'Ніл
Шакіл О'Ніл
Маямі Хіт

Легендарни центровий НБА Шакіл О'Ніл вирішив стати частиною нових співвласників баскетбольного клубу Наполі.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, на неаполітанців чекають серйозні зміни у керівництві – італо-американський підприємець Метт Ріццетта придбає 66% акцій клубу.

І чотириразовий чемпіон НБА братиме участь в угоді з придбання італійського колектива в якості спонсора. Поки що не зрозуміло, якою саме буде подальша роль Шакіла.

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Варто зазначити, що Ріццетта, який є власником Sixth Group, вже має досвід роботи на спортивній арені. Наразі він контролює жіночий ФК Бруклін, а також Кампобассо, чоловічу футбольну команду, що змагається в італійських нижчих дивізіонах.

Раніше з'явилася інформація, коли саме зірка Голден Стейт Стефен Каррі може повернутися на майданчик.

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