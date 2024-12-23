Рекорд Хохоника та битва лідерів: 10 підсумків ігрового тижня Суперліги

Минулого ігрового тижня у Черкасах та Дніпрі відбулися чергові бабли Суперліги. Хайлайти відбувалися на ігрових майданчиках та за їх межами. Традиційно про це у нашій добірці проміжних підсумків найвищого дивізіону чемпіонату України з баскетболу.

Дніпро переміг Київ у битві лідерів

У Дніпрі в очному поєдинку зустрілися перша та друга команди в поточні турнірній таблиці. Додаткової інтриги протистоянню додавав той факт, що в разі перемоги Київ-Баскет міг обійти суперника у "турнірці".

Підопічні Забірченка зіграли у принциповому матчі без свого лідера та капітана Буренка, який не встиг відновити від застуди. Не перемогли, але продемонстрували дуже хорошу гру і претендували на перемогу.

У вирішальні хвилини матчу Х-фактором господарів став досвідчений Конєв. Молодий Сушкін провів досить непоганий матч, втім у клатч-таймі Єгору дещо не вистачило холоднокровності та досвіду. Зрештою, чинні чемпіони перемогли (75-71) і утвердилися на першій сходинці. Перша поразка Дніпра у цьому чемпіонаті знову відкладається. Та й чи буде вона взагалі…

Запоріжжя двічі перемогло

Досвідчений Валерій Плеханов неодноразово виводив свою команду із непростих ситуацій. Ось і тепер в останніх баблах "біло-зелені" суттєво покращили баланс перемог-поразок. Спочатку Запоріжжя обіграло Старий Луцьк, а у Дніпрі й взагалі здобуло дві перемоги у двох матчах.

ФБУ

В першій грі запоріжці здолали аутсайдера чемпіонату Говерлу (73-60), а вчора сенсаційно перемогли Київ-Баскет (75-69). Валерій Плеханов перед матчем обіцяв сюрпризи супернику і, зрештою, не дарма. Наразі його команда знову обійшла Старий Луцьк у турнірній таблиці. А там і Кривбас неподалік.

Черкаські Мавпи: не надто впевнені, але перемоги

Домашній паркет палацу спорту "Будівельник" став фартовим для черкасців. Принаймні, у цьому баблі. Підопічні Дмитра Нагорного двічі перемогли й закріпилися на третій сходинці, обійшовши Рівне.

Зрештою, "мавпи" та рівняни провели очний поєдинок. "Знекровлена" травмами та хворобами команда Михайла Переверзія зусиллями лідера Соловйова зуміла нав’язати боротьбу. Утім, Агафонов і компанія таки перемогли (69:65).

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Вдалося закріпити успіх Черкасам і наступного дня. "Мавпи" змогли вдруге у сезоні перемогти Старий Луцьк (72:64). Звитяги черкасців не були надто впевненими, однак головне – результат.

Криза результатів та серія травм у Рівного

У чинного срібного призера чемпіонату досить неприємний "стрік" з чотирьох поразок поспіль. Так, у Черкасах рівняни були близькими бодай до одної перемоги, але – не вдалося.

Однак, є на це й об’єктивні причини. Мочалов, Фуллер, Герасимчук, Тимощук, а згодом і Поносов вибули через проблеми зі здоров’ям. Черкаським мавпам рівняни програли у чотири очки, Кривбасу – у два.

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При цьому, в матчі проти криворіжців "біло-червоні" грали з ротацією у сім гравців. Михайло Переверзій залишився задоволеним самовіддачею своєї команди, попри результат. Зрештою, попереду матчів ще вистачає.

Хохоник оновив рекорд сезону за асистами в Суперлізі

У сучасній Суперлізі хороший плеймейкер – це пів команди. Запоріжжю пощастило мати у своєму складі такого гравця. Андрій Хохоник – мозок і двигун команди Плеханова.

Ось і цього баблу захисник запоріжців традиційно впевнено вів гру, роздаючи передачі. Спочатку у поєдинку проти Говерли Хохоник віддав 7 асистів, а у грі проти Київ-Баскета і взагалі оновив черговий рекорд цього сезону, віддавши 14 результативних передач.

Київ-Баскет "взяли за яєчка"

Дмитро Забірченко, звісно, не Андрій Агафонов, але також вміє давати ефектні й промовисті пресконференції. Ось і цього разу після поразки від Запоріжжя коуч не скупився на яскраві висловлювання.

"Можливо, хлопці вчора так напрацювалися, що сьогодні голова просто відключилася/ На емоціях змогли провести перші десять хвилин гарного баскетболу, а потім усе розвалилося. Коли нас за яєчка беруть в захисті, ми піддаємося та стаємо слабкими. Це для мене також новина, і вона не дуже хороша", – заявив Забірченко після програного матчу проти Запоріжжя.

Що зміниться у Говерлі

Івано-Франківська Говерла-Прикарпаття не так давно здобула першу перемогу у чемпіонаті. Здавалося б, кризу подолано і тепер все зміниться, однак не так сталося, як гадалося.

У баблі в Дніпрі прикарпатці знову двічі програли. І якщо поразка від чемпіона Дніпра була прогнозованою, то у матчі із Запоріжжям керівництво та вболівальники точно сподівалися на інший результат.

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"За виступ команди беру відповідальність на себе. Треба щось міняти. Скоро ви дізнаєтесь, що саме треба міняти", – заявив Мурзін на пресконференції.

Луцьку не вистачає свого Агафонова

Трішки покращує ситуацію із кількістю перемог і Старий Луцьк. Команда Дмитра Чайковського нещодавно перемогла Рівне, а у стартовому матчі черкаського баблу здолала Кривбас, взявши реванш у підопічних Ворони.

У поєдинку з Черкаськими Мавпами волиняни також прагнули взяти реванш за поразку на старті чемпіонату. Не вийшло. Наставник лучан Дмитро Чайковський зауважив, що у конкурентному поєдинку проти "мавп" для звитяги його команді не вистачило габаритів.

"Сьогодні ще на фоні втоми, не вистачає розмірів, є проблеми з ротацією. Звичайно, рівень Андрія Агафонова не дозволяє нам тримати баланс у захисті. Ми постійно були в напрузі, коли він перебував на майданчику", – заявив Чайковський.

Ростери біднішають, травми частішають

Травма чинного чемпіона Євроліги у складі Панатінайкоса француза Лєсора шокувала світовий баскетбол. Втім у європейському баскетболі з кваліфікованими гравцями все добре. Українська Суперліга продовжує відчувати гострий дефіцит кадрів. Кваліфікованих гравців з українським паспортом все менше, американці їдуть не так і охоче, а ті що їдуть – не завжди виправдовують сподівання.

Ось і на цьому ігровому тижні продовжилася неприємна тенденція з травмами, пошкодженнями та хворобами. Особливо критично це повпливало на результати Рівного. Буренко (Київ-Баскет), Горобченко (Дніпро), Поносов (Рівне), Липовцев (Старий Луцьк) – ці та інші гравці мали проблеми зі здоров’ям.

Виокремити варто травму Назара Холода з Черкаських Мавп. На очах молодого форварда після цього моменту навіть з’явилися сльози.

Баскетбол стежить за боксом

Ну і куди ж без бою Усик – Ф'юрі. Навіть у баскетболі. У згаданому вище матчі Дніпра та Києва господарі вийшли на поєдинок у футболках з надписом "Усик". Після перемоги українського чемпіона баскетболісти різних команд поширювали у своїх соцмережах тематичні сторіс.