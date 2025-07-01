Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Кривбас отримав нового головного тренера

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 22:35
Кривбас отримав нового головного тренера
Євген Ісаков
БК Кривбас

Кривбас оголосив про підписання контракту з колишнім головним тренером ДіДіБао Євгеном Ісаковим.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

За всю кар'єру це буде перший клуб елітного дивізіону для спеціаліста з Казахстану, раніше він очолював команди Вищої ліги– Говерлу з Івано-Франківська та ДіДіБао із Кам’янця-Подільського.

У своїй тренерській кар’єрі Ісаков також працював із казахськими клубами Барси (Атирау), Каспій (Актау), Астана (Астана), Ірбіс (Алмати) і мав досвід роботи асистентом у Національній збірній Казахстану.

На посаді тренера він змінив Олександра Ворону, який залишив команду в кінці травня поточного року.

Раніше Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома баскетболістами.

Суперліга БК Кривбас

БК Кривбас

Кривбас продовжив контракти з капітаном та центровим
Ще один гравець залишив Кривбас
Чвертьфіналіст Суперліги сезону 2024/25 залишився без головного тренера
Найкращий скорер Суперліги-2024/25 посилив Київ-Баскет
Визначилася перша символічна збірна Суперліги за підсумками сезону 2024/25

Останні новини