Кривбас отримав нового головного тренера

Кривбас оголосив про підписання контракту з колишнім головним тренером ДіДіБао Євгеном Ісаковим.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

За всю кар'єру це буде перший клуб елітного дивізіону для спеціаліста з Казахстану, раніше він очолював команди Вищої ліги– Говерлу з Івано-Франківська та ДіДіБао із Кам’янця-Подільського.

У своїй тренерській кар’єрі Ісаков також працював із казахськими клубами Барси (Атирау), Каспій (Актау), Астана (Астана), Ірбіс (Алмати) і мав досвід роботи асистентом у Національній збірній Казахстану.

На посаді тренера він змінив Олександра Ворону, який залишив команду в кінці травня поточного року.

Раніше Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома баскетболістами.