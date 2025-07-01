Кривбас отримав нового головного тренера
Євген Ісаков
БК Кривбас
Кривбас оголосив про підписання контракту з колишнім головним тренером ДіДіБао Євгеном Ісаковим.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
За всю кар'єру це буде перший клуб елітного дивізіону для спеціаліста з Казахстану, раніше він очолював команди Вищої ліги– Говерлу з Івано-Франківська та ДіДіБао із Кам’янця-Подільського.
У своїй тренерській кар’єрі Ісаков також працював із казахськими клубами Барси (Атирау), Каспій (Актау), Астана (Астана), Ірбіс (Алмати) і мав досвід роботи асистентом у Національній збірній Казахстану.
На посаді тренера він змінив Олександра Ворону, який залишив команду в кінці травня поточного року.
Раніше Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома баскетболістами.