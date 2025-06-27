Кривбас продовжив контракти з капітаном та центровим

Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома баскетболістами.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Зокрема, команда продовжила співпрацю з капітаном Артемом Водолазським. Минулого сезону він зіграв 30 матчів, в середньому набираючи 7,1 очка та 3,4 підбирання за 29 хвилин на майданчику.

Також продовжить виступи в Кривбасі центровий Дмитро Триколенко. Минулого сезону він провів 21 матч, в середньому набираючи 5,4 очка та 4,2 підбирання за 15 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, за підсумком минулого сезону Кривбас завершив регулярний чемпіонат на 5 місці з 12 перемогами та 15 поразками. В першому раунді плейоф команда з Кривого Рогу поступилася Черкаським Мавпам (0-2).

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року.