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Кривбас продовжив контракти з капітаном та центровим

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 20:56
Кривбас продовжив контракти з капітаном та центровим
Артем Водолазський
БК Кривбас

Кривбас оголосив про продовження контрактів з двома баскетболістами.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Зокрема, команда продовжила співпрацю з капітаном Артемом Водолазським. Минулого сезону він зіграв 30 матчів, в середньому набираючи 7,1 очка та 3,4 підбирання за 29 хвилин на майданчику.

Також продовжить виступи в Кривбасі центровий Дмитро Триколенко. Минулого сезону він провів 21 матч, в середньому набираючи 5,4 очка та 4,2 підбирання за 15 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, за підсумком минулого сезону Кривбас завершив регулярний чемпіонат на 5 місці з 12 перемогами та 15 поразками. В першому раунді плейоф команда з Кривого Рогу поступилася Черкаським Мавпам (0-2).

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року.

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