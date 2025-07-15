Ексодноклубник Михайлюка по чемпіонському Бостону підписався із клубом Євроліги

Колишній форвард низки клубів НБА Ошае Бріссетт продовжить свою кар'єру у Європі у складі Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомив ізраїльский клуб.

27-річний канадець погодився приєднатися до колектива, який виступає у Євролізі. Сторони підписали контракт, який розрахований на два роки.

Минулого року Бріссетт виступав за Філадельфію в НБА та Лонг-Айленд Нетс у G-Лізі.

У минулому сезоні баскетболіст взяв участь у шести матчах регулярки, набираючи в середньому 8,7 очка та 3,7 підбирання за 23 хвилини за гру.

У складі Нетс у G-Лізі він в середньому набирав 12,1 очка та робив 5,6 підбирання за 25,5 хвилини за гру.

У сезоні-2023/24 Ошае Бріссетт разом зі Святославом Михайлюком був частиною команди Бостон Селтікс, яка здобула чемпіонський титул. У тій кампанії Бріссет взяв участь у 10 матчах плейоф. За свою шестирічну кар'єру в НБА Бріссетт також пограв за Індіану та Торонто.

Раніше стало відомо, що Юта "була змушена" обміняти ексодноклубника Святослава Михайлюка.