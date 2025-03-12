Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Клівленд приєднався до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 05:55
Клівленд приєднався до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії
https://x.com/cavs

Лідер Східної конференції Клівленд Кавальєрс у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації переграв Бруклін.

Гра завершилася з рахунком 109:104.

Для Клівленда це вже 15 перемога поспіль. Клуб вдруге за сезон досягає такої кількості перемог.

За всю історію НБА лише 5 команд протягом одного чемпіонату робили дві серії з такою тривалістю.

Раніше це вдавалося Вашингтон Кепіталс (1947), Мілвокі (1971), Юті Джаз (1997), Лос-Анджелес (2000) та Фініксу (2007).

Нагадаємо, українець Святослав Михайлюк отримав свій чемпіонський перстень за минулий сезон.

НБА Клівленд Кавальєрс

Клівленд Кавальєрс

Колишній центровий Клівленда та низки клубів Євроліги був заарештований у Мілані
Колишній тренер збірної України став рекордсменом Клівленда
Оклахома розгромила Денвер у поєдинку претендентів на звання MVP НБА
Чикаго Кукоча, "воїни" без Сплеш Бразерс, заручники Леброна: як за кілька місяців найкращі команди НБА падали на дно
Юта з Михайлюком поступилась Вашингтону в регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини