Клівленд приєднався до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії
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Лідер Східної конференції Клівленд Кавальєрс у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації переграв Бруклін.
Гра завершилася з рахунком 109:104.
Для Клівленда це вже 15 перемога поспіль. Клуб вдруге за сезон досягає такої кількості перемог.
За всю історію НБА лише 5 команд протягом одного чемпіонату робили дві серії з такою тривалістю.
Раніше це вдавалося Вашингтон Кепіталс (1947), Мілвокі (1971), Юті Джаз (1997), Лос-Анджелес (2000) та Фініксу (2007).
Нагадаємо, українець Святослав Михайлюк отримав свій чемпіонський перстень за минулий сезон.