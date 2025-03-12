Клівленд приєднався до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії

Лідер Східної конференції Клівленд Кавальєрс у матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації переграв Бруклін.

Гра завершилася з рахунком 109:104.

Для Клівленда це вже 15 перемога поспіль. Клуб вдруге за сезон досягає такої кількості перемог.

За всю історію НБА лише 5 команд протягом одного чемпіонату робили дві серії з такою тривалістю.

Раніше це вдавалося Вашингтон Кепіталс (1947), Мілвокі (1971), Юті Джаз (1997), Лос-Анджелес (2000) та Фініксу (2007).

Teams with multiple 15-game win streaks in a single season:



2025 Cavs

2007 Suns

2000 Lakers

1997 Jazz

1971 Bucks

1947 Capitols pic.twitter.com/oymb3IGlhB — StatMamba (@StatMamba) March 12, 2025

Нагадаємо, українець Святослав Михайлюк отримав свій чемпіонський перстень за минулий сезон.