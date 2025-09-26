Українська правда
Харківські Соколи вдруге за два дні обіграли Черкаські Мавпи у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 26 вересня 2025, 18:27
Харківські Соколи здобули п’яту для себе перемогу в межах підготовки до старту регулярного чемпіонату Суперліги.

Підопічні Валерія Плеханова в Черкасах вдруге за два дні обіграли місцевий БК Черкаські Мавпи. Зустріч завершилася з рахунком 76:64, передає пресслужба Федерації баскетболу України.

На відміну від першого матчу, у другий день команди видали більш рівну гру – обидві виграли по дві чверті, але у кінцівці матч до перемоги довели харківські баскетболісти.

Контрольний матч

Черкаські Мавпи – Харківські Соколи 64:76 (18:17, 11:17, 19:18, 16:24)

Раніше Соколи обіграли в Івано-Франківську Київ-Баскет, Старий Луцьк і Прикарпаття-Говерлу. А вчора, 25 вересня, здобули перемогу над Черкаськими Мавпами.

Як відомо, ФБУ опублікувала розклад перших матчів Суперліги нового сезону.

Суперліга Харківські Соколи БК Черкаські Мавпи

Суперліга

