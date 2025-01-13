Учасник Олімпійських ігор 2024 року затриманий за домашнє насильство

В Австралії затримали захисника клубу Кернс Тайпан Джеймса Макоя через домашнє насильство, вчинене ще два місяці тому.

Про це пише Abc.net.au.

Баскетболіста збірної Південного Судану заарештували за кілька годин до старту матчу його клубу з Сідней Кінгз у матчі Національної баскетбольної ліги Австралії.

"Близько 17:45 у суботу, 11 січня 2025 року, поліцейські відвідали готель в Олімпійському парку Сіднея та заарештували 24-річного чоловіка", – сказали у поліції Нового Південного Вельсу.

Макоя доставили до поліцейського відділку Оберна та звинуватили у нападах та спробі удушення. Баскетболіста випустили під заставу за умови, що він не контактуватиме й не наближатиметься до жертви, а також не буде заходити в міжнародні аеропорти.

Нагадаємо, влітку Джексон грав за збірну Південного Судану на Олімпіаді-2024. Він виходив на паркет у двох матчах із трьох, але загалом провів на паркеті лише 3 хвилини.