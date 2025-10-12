Зроблю тату з ними, – ексзірка НБА зробив гучну заяву щодо наступного чемпіона

Колишня зірка Вашингтон Візардс Гілберт Арінас впевнений у тому, що чемпіоном НБА сезону-2025/26 стануть Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 43-річного американця наводить BasketNews.

Лейкерс заходитимуть до нового сезону НБА без травмованого ЛеБрона Джеймса. Незважаючи на це, Арінас вірить у те, що "озерники" стануть чемпіонами. Він це підкріпив обіцянкою зробити татуювання "Лейкерс чемпіони НБА-2026", якщо Лос-Анджелес виграє перші п'ять матчів регулярки.

"Чемпіонство (мета Лейкерс на сезон). Мені так сказали. Якщо вони почнуть сезон 5-0, я зроблю татуювання "Чемпіон" з трофеєм", – сказав Арінас.

Нагадаємо, що у першому матчі сезону Лейкерс прийматимуть Голден Стейт. Ця гра відбудеться в ніч на 22 жовтня.

Раніше зірка Лос-Анджелесу Лука Дончич заявив, що він не збирається викладатися ще більше через травму ЛеБрона Джеймса.