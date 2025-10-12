Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Зроблю тату з ними, – ексзірка НБА зробив гучну заяву щодо наступного чемпіона

Олексій Погорелов — 12 жовтня 2025, 14:00
Гілберт Арінас
Гілберт Арінас
Getty Images

Колишня зірка Вашингтон Візардс Гілберт Арінас впевнений у тому, що чемпіоном НБА сезону-2025/26 стануть Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 43-річного американця наводить BasketNews.

Лейкерс заходитимуть до нового сезону НБА без травмованого ЛеБрона Джеймса. Незважаючи на це, Арінас вірить у те, що "озерники" стануть чемпіонами. Він це підкріпив обіцянкою зробити татуювання "Лейкерс чемпіони НБА-2026", якщо Лос-Анджелес виграє перші п'ять матчів регулярки.

"Чемпіонство (мета Лейкерс на сезон). Мені так сказали. Якщо вони почнуть сезон 5-0, я зроблю татуювання "Чемпіон" з трофеєм", – сказав Арінас.

Нагадаємо, що у першому матчі сезону Лейкерс прийматимуть Голден Стейт. Ця гра відбудеться в ніч на 22 жовтня.

Раніше зірка Лос-Анджелесу Лука Дончич заявив, що він не збирається викладатися ще більше через травму ЛеБрона Джеймса.

баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс НБА Гілберт Арінас

Гілберт Арінас

Колишню зірку НБА та лідера ізраїльської злочинної групи заарештували за організацію нелегального ігорного бізнесу
Син відомого гравця НБА вийшов із коми після автомобільної аварії

Останні новини