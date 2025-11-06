Франківськ обіграв Київ-Баскет в жіночому чемпіонаті України

Сьогодні, 6 листопада, відбувся матч чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд, в якому Київ-Баскет розгромно програв Франківську-Прикарпаття.

Поєдинок завершився з рахунком 60:38.

Франківськ продовжує йти на першому місці з максимальним відсотком перемог (3 з 3), у Київ-Баскета ж за 5 матчів лише 1 звитяга та 4 сходинка з 5.

Жіноча Суперліга – Регулярний чемпіонат

6 листопада

Київ-Баскет – Франківськ-Прикарпаття 38:60 (10:17, 10:12, 7:16, 11:15)

Київ-Баскет: Кіба 9 + 10 підбирань + 4 передачі, Семенчук 8 + 7 підбирань, Костоглод 5, Березова 12, Кучерьонок 2 – старт; Семсонова 2 + 6 підбирань, Тірон 0, Матвійчук 0, Воронцова 0, Царук 0, Меркотун 0

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 2 + 6 передач, Шепелюк 10, Безкоровайна 11 + 8 підбирань, Бугайова 17 + 6 блок-шотів, Алексейчик 6 + 8 підбирань + 9 передач – старт; Шахватова 8 + 5 підбирань, Марків 2, Полянцева 2 + 5 підбирань, Даліла Мурзова 2, Боровська 0, Лісюк 0, Яненська 0

Нагадаємо, напередодні Федерація баскетболу України опублікувала список баскетболісток, які у складі збірної готуватимуться до перших матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року.