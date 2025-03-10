Найвищий рівень підтримки: фанати посмажили шашлик на баскетбольному матчі у Литві

Події на баскетбольному матчі у Литві стали хітом у соцмежах, адже фанати наважились посмажити шашлики посеред гри!

Матч між Шауляєм та Йонавою привернув увагу іноземних вболівальників, адже декілька відчайдухів створили неймовірний перформанс.

Фани команди-господарів вирішили трохи поглузувати над суперниками, зробивши вигляд, наче ця зустріч пройде доволі легко для Шауляя.

Чоловіки поставили мангал, побудували баню, ніжилися у чані з гарячою водою і паралельно пили пиво.

Як би то комічно не виглядало, але цей психологічний трюк не допоміг їх команді. Шауляй зазнав несподіваної поразки від Йонави з рахунком 90-94.

Раніше повідомлялося, що литовський Жальгіріс ефектно покарав Црвену Звезду за проросійський перформанс фанатів.