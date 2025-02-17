Ще одна зірка НБА не змогла виступити в Матчі всіх зірок-2025 через травму

Минулої ночі завершився зірковий вікенд НБА 2025 року, головною подією якого став мінітурнір Матчу всіх зірок. Проте він пройшов без Ентоні Едвардса.

Про це повідомляє ESPN.

Лідер Міннесота Тімбервулвз мав виступити в команді Кенні Сміта, де зібралося молоде покоління зірок НБА. Проте 23-річний захисник пропустив МВЗ через травму паху.

Статус "Ент-мена" залишався невідомим аж до самого початку матчу команди Сміта, яка програла команді Шакіла О'Ніла.

Едвардс сподівається, що травма не стане йому на заваді після перерви на зірковий вікенд. Перший матч Міннесоти в регулярці віідубдеться в ніч на 22 лютого, коли "вовки" зіграють на виїзді з Х'юстоном.

Для Ентоні Едвардса це був вже третій поспіль виклик на Матч всіх зірок. Цього сезону баскетболіст набирає у середньому 27,5 очка, 5,8 підбирання та 4,5 передачі (найкращі показники в кар'єрі), провівши 54 гри.

Нагадаємо, що ще до початку мінітурніру ЛеБрон Джеймс заявив, що не зможе взяти участь у цьогорічному МВЗ. Це був перший випадок в кар'єрі "Короля", коли він пропустив головну подію зіркового вікенду НБА, перервавши 20-річну серію.