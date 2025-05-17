Колишній тренер Дніпра може очолити Наполі
Боб Доневальд-молодший (у центрі)
most-dnepr.info
Американський фахівець Боб Доневальд-молодший може очолити італійський клуб Наполі.
Про це повідомляє Sportando basketball.
Його призначити хоче Метт Різзетта, який нещодавно став головним акціонером клубу.
57-річний Доневальд в Україні відомий тим, що тренував у сезоні-2008/09 Дніпро.
Саме Доневальд привів в Україну 20-річного Патріка Беверлі, який потім буде виступати за клуби НБА.
З 2009 до 2012 американець тренував збірну Китаю. Останніми роками працював у командах NCAA.
Нагадаємо, досвідчений український центровий В’ячеслав Кравцов продовжить карʼєру в складі команди Борнео Хорнбіллз з чемпіонату Індонезії.