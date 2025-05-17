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Колишній тренер Дніпра може очолити Наполі

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 07:01
Колишній тренер Дніпра може очолити Наполі
Боб Доневальд-молодший (у центрі)
most-dnepr.info

Американський фахівець Боб Доневальд-молодший може очолити італійський клуб Наполі.

Про це повідомляє Sportando basketball.

Його призначити хоче Метт Різзетта, який нещодавно став головним акціонером клубу.

57-річний Доневальд в Україні відомий тим, що тренував у сезоні-2008/09 Дніпро.

Саме Доневальд привів в Україну 20-річного Патріка Беверлі, який потім буде виступати за клуби НБА.

З 2009 до 2012 американець тренував збірну Китаю. Останніми роками працював у командах NCAA.

Нагадаємо, досвідчений український центровий В’ячеслав Кравцов продовжить карʼєру в складі команди Борнео Хорнбіллз з чемпіонату Індонезії.

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