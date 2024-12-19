Черкаські Мавпи приймуть Рівне, Кривбас зустрінеться зі Старим Луцьком в матчах Суперліги

У четвер, 19 грудня, відбудеться два матчі у межах регулярного сезону української Суперліги.

Черговий бабл в Черкасах відкриватиме зустріч Кривбас –Старий Луцьк. Суперники є сусідами по турнірній таблиці. Криворіжці підходять до цієї гри, посідаючи пʼяте місце в Суперлізі з показником 5 перемог та 6 поразок. Лучани йдуть шостими із 4 перемогами в 13 матчах.

В другій грі дня господарі майданчика Черкаські Мавпи зіграють проти Рівного. Мавпи йдуть четвертими із 50% перемог після 12 зіграних матчів, а Рівне посідає третє місце, вигравши 8 матчів із 13 в поточному регулярному чемпіонаті.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

19 грудня

15:00 Кривбас — Старий Луцьк

18:00 Черкаські Мавпи — Рівне

Нагадаємо, раніше БК Дніпро переграв Запоріжжя та продовжив свою переможну серію.