Черкаські Мавпи обіграли Старий Луцьк у матчі Суперліги

У межах баблу в Дніпрі відбувся матч регулярного сезону української Суперліги, в якому Черкаські Мавпи перемогли Старий Луцьк.

Поєдинок завершився з рахунком 78:68.

Найрезультативнішим став захисник Мавп Кирило Марченко, в активі якого 28 очок та 6 передач.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

регулярний сезон, 26 березня

Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 78:68 (19:22, 12:13, 24:23, 23:10)

Черкаські Мавпи: Марченко 28 + 6 передач, Агафонов 10 + 6 підбирань, Клімов 13, Клебан 4, Дюпрі 10 + 11 підбирань + 7 передач – старт; Пирогов 10 + 7 підбирань, Упир 3, Голенков 0, Назаренко 0, Фесун 0

Старий Луцьк: Дюпін 10, Лесик 12 + 6 підбирань, Ньотон 10, Кольченко 5, Горобченко 12 + 5 підбирань + 5 передач – старт; Лавані 11, Михайлов 5 + 6 підбирань, Тимощук 3, Прозапас 0, Білявий 0

Напередодні Рівне з камбеком у клатчі перемогло Кривбас та гарантувало собі третє місце.