Дніпро переграв Старий Луцьк у товариському матчі

Сьогодні, 12 вересня, Дніпро здобув перемогу над Старим Луцьком у межах контрольного поєдинку.

Зустріч завершилася з рахунком 76:63. У переможців найкращим в цьому матчі був Євгеній Сорочан, який набрав 23 очка, реалізувавши 4 з 5 триочкових.

У Старого Луцька Маркіз Джексон, який влітку продовжив контракт із клубом, допоміг команді 15 очками, 5 передачами, 4 перехопленнями та 3 підбираннями.

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Контрольний матч

12 вересня

Старий Луцьк — Дніпро 63:76 (16:14, 22:27, 6:19, 19:16)

Старий Луцьк: Джексон 15 + 5 передач + 4 перехоплення + 3 підбирання, Лесик 14 + 5 підбирань - 4 втрати, Прозапас 4, Михайлов 0, Рідлі 0 - 5 втрат — старт, Тернер 14 + 5 підбирань, Павло Горобченко 6 + 4 передачі + 4 перехоплення, Мусієнко 5, Липовцев 3 + 4 підбирання, Дюпін 2, Глушко 0, Тимощук 0, Білявий 0

Дніпро: Сорочан 23 + 4 підбирання, Закурдаєв 19 + 3 перехоплення - 5 втрат, Сипало 9 + 15 підбирань, Колдомасов 5 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Тимофеєнко 2 + 6 підбирань — старт, Михайло Горобченко 7 + 4 передачі + 4 підбирання, Загреба 6 + 5 підбирань - 3 втрати, Тарасенко 4, Коротченко 1