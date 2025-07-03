Тренер-чемпіон НБА у складі Лейкерс стане головним асистентом Кідда у Далласі
Даллас Маверікс завершують роботу над угодою з Френком Вогелем, який приєднається до команди в якості головного асистента тренера.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Вогель приєднався до Далласа перед стартом минулого сезону в ролі консультанта у штабі головного тренера Джейсона Кідда. Тепер 52-річний фахівець стане головним помічником Кідда. Раніше цю позицію посідав Шон Свіні, але той перейшов у Сан-Антоніо.
Зазначимо, що Френк Вогель довів Лос-Анджелес Лейкерс до титулу чемпіона НБА у "баблі" 2020 року. Цікаво, що тоді його асистентом був саме Кідд. Але зараз фахівці поміняються ролями.
До Далласа останнім місцем роботи Вогеля був Фінікс, з яким він підписав 5-річний контракт на 31 мільйон доларів влітку 2023 року. Але вже в травні 2024 року він був звільнений. До Лейкерс Френк працював головним тренером в Орландо (два сезони) та Індіані (шість сезонів).
Нагадаємо, що колишня команда Френка Вогеля домовилася про підписання контракту з Деандре Ейтоном.
Раніше стало відомо, що зірки Лейкерс ЛеБрон Джеймс та Остін Рівз не люблять грати з Лукою Дончичем.