Тренер-чемпіон НБА у складі Лейкерс стане головним асистентом Кідда у Далласі

Даллас Маверікс завершують роботу над угодою з Френком Вогелем, який приєднається до команди в якості головного асистента тренера.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Вогель приєднався до Далласа перед стартом минулого сезону в ролі консультанта у штабі головного тренера Джейсона Кідда. Тепер 52-річний фахівець стане головним помічником Кідда. Раніше цю позицію посідав Шон Свіні, але той перейшов у Сан-Антоніо.

Frank Vogel is finalizing an agreement to join the Dallas Mavericks as a lead assistant coach under Jason Kidd, sources tell ESPN. The 2020 NBA championship-winning coach is a major addition to the Mavericks staff. pic.twitter.com/P6CtwgyGrX — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Зазначимо, що Френк Вогель довів Лос-Анджелес Лейкерс до титулу чемпіона НБА у "баблі" 2020 року. Цікаво, що тоді його асистентом був саме Кідд. Але зараз фахівці поміняються ролями.

До Далласа останнім місцем роботи Вогеля був Фінікс, з яким він підписав 5-річний контракт на 31 мільйон доларів влітку 2023 року. Але вже в травні 2024 року він був звільнений. До Лейкерс Френк працював головним тренером в Орландо (два сезони) та Індіані (шість сезонів).

Нагадаємо, що колишня команда Френка Вогеля домовилася про підписання контракту з Деандре Ейтоном.

Раніше стало відомо, що зірки Лейкерс ЛеБрон Джеймс та Остін Рівз не люблять грати з Лукою Дончичем.