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Вперше за весь час: зірка Х'юстон Рокетс встановила новий рекорд франшизи

Олексій Погорелов — 18 листопада 2024, 10:20
Вперше за весь час: зірка Х'юстон Рокетс встановила новий рекорд франшизи
Алперен Шенгюн
НБА

Центровий Х'юстона Алперен Шенгюн став володарем рекорду франшизи.

Про досягнення турецького баскетболіста повідомляє BasketNews.

Минулої ночі Рокетс на виїзді обіграли Чикаго з рахунком 143:107, а Шенгюн оформив трипл-дабл з 20 очок, 11 підбирань та 11 передач.

У попередній грі з Кліпперс (125:104) 22-річний гравець також відзначився трипл-даблом (16+10+10).

Це зробило його першим центровим в історії Х'юстона, який зробив трипл-дабл у двом матчах поспіль. До нього жодному центрвому Рокетс не підкорилося це досягнення.

У цьому сезоні Алперен Шенгюн зіграв у 13 матчах, у яких набирав у середньому 17,3 очка, 11,4 підбирання та 4,5 передачі. Наразі Х'юстон займає третє місце в таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 10-4.

Х'юстон Рокетс

Х'юстон Рокетс

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