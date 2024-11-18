Вперше за весь час: зірка Х'юстон Рокетс встановила новий рекорд франшизи

Центровий Х'юстона Алперен Шенгюн став володарем рекорду франшизи.

Про досягнення турецького баскетболіста повідомляє BasketNews.

Минулої ночі Рокетс на виїзді обіграли Чикаго з рахунком 143:107, а Шенгюн оформив трипл-дабл з 20 очок, 11 підбирань та 11 передач.

У попередній грі з Кліпперс (125:104) 22-річний гравець також відзначився трипл-даблом (16+10+10).

Це зробило його першим центровим в історії Х'юстона, який зробив трипл-дабл у двом матчах поспіль. До нього жодному центрвому Рокетс не підкорилося це досягнення.

У цьому сезоні Алперен Шенгюн зіграв у 13 матчах, у яких набирав у середньому 17,3 очка, 11,4 підбирання та 4,5 передачі. Наразі Х'юстон займає третє місце в таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 10-4.