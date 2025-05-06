Коли приціл збився: рекорд та ганьба Бостона в матчі плейоф НБА проти Нью-Йорка

Бостон Селтікс відзначилися одразу двома досягненнями, але як зі знаком "+", так і зі знаком "-".

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 6 травня, під час матчу проти Нью-Йорка (105:108 ОТ) другого раунду плейоф НБА "кельти" зробили 60 триочкових кидків, що стало новим рекордом постсезону.

Але при цьому команда Джо Маззулли влучила тільки 15 з них, тобто, 45 спроб вийшли невдалими. Це найгірший результат в історії плейоф. Раніше цей "рекорд" належав Міннесоті (40 промахів з-за дуги).

The Celtics missed 45 threes tonight.



The most ever in a playoff game. pic.twitter.com/xOwBcvsDBR — StatMuse (@statmuse) May 6, 2025

Цікаво, що Бостон промазав більше триочкових кидків (45), ніж Нікс мали спроб за весь матч (37).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

Раніше стало відомо, чи збирається Лука Дончич перепідписувати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс цього літа.