Коли приціл збився: рекорд та ганьба Бостона в матчі плейоф НБА проти Нью-Йорка
Бостон Селтікс відзначилися одразу двома досягненнями, але як зі знаком "+", так і зі знаком "-".
Про це повідомляє ESPN.
Сьогодні, 6 травня, під час матчу проти Нью-Йорка (105:108 ОТ) другого раунду плейоф НБА "кельти" зробили 60 триочкових кидків, що стало новим рекордом постсезону.
Але при цьому команда Джо Маззулли влучила тільки 15 з них, тобто, 45 спроб вийшли невдалими. Це найгірший результат в історії плейоф. Раніше цей "рекорд" належав Міннесоті (40 промахів з-за дуги).
Цікаво, що Бостон промазав більше триочкових кидків (45), ніж Нікс мали спроб за весь матч (37).
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.
Раніше стало відомо, чи збирається Лука Дончич перепідписувати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс цього літа.