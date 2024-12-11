Зірка WNBA спортсмен року за версією TIME

аскетболістку Кейтлін Кларк назвали найкращим спортсменом року цього року за версією TIME.

Про це йдеться у публікації Time.com.

Відомо, що журнал із нею на обкладинці вийде 30 грудня.

22-річна Кларк була обрана на драфті WNBA під №1 Індіаною Фівер. У перший сезон у жіночій НБА вона виграла звання найкращого новачка року, стала найкращою асистенткою ліги та встановила декілька рекордів.

Caitlin Clark is @TIME's Athlete of the Year 🔥 pic.twitter.com/Bvoo3pP9qB — Indiana Fever (@IndianaFever) December 10, 2024

Caitlin Clark is TIME's Athlete of the Year https://t.co/WtgLuIIYhb pic.twitter.com/oGDewhUPcB — TIME (@TIME) December 10, 2024

Індіана вперше за декілька сезонів вийшла до плейоф, а також клуб встановив рекорд франшизи за продажем абонентів.

"Мені вдалося захопити так багато людей, які ніколи не дивилися жіночий спорт, не кажучи вже про жіночий баскетбол, і перетворити їх на вболівальників", – сказала Кларк у коментарі для TIME.

Нагадаємо, минулого року TIME обрав Ліонеля Мессі спортсменом року. Останні переможці цієї номінації: Аарон Джадж (2022, бейсбол), Сімона Байлз (2021, гімнастика), Леброн Джеймс (2020, баскетбол).