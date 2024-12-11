Зірка WNBA спортсмен року за версією TIME
Кейтлін Кларк
Скріншот обкладинки наступного журналу TIME
аскетболістку Кейтлін Кларк назвали найкращим спортсменом року цього року за версією TIME.
Про це йдеться у публікації Time.com.
Відомо, що журнал із нею на обкладинці вийде 30 грудня.
22-річна Кларк була обрана на драфті WNBA під №1 Індіаною Фівер. У перший сезон у жіночій НБА вона виграла звання найкращого новачка року, стала найкращою асистенткою ліги та встановила декілька рекордів.
Індіана вперше за декілька сезонів вийшла до плейоф, а також клуб встановив рекорд франшизи за продажем абонентів.
"Мені вдалося захопити так багато людей, які ніколи не дивилися жіночий спорт, не кажучи вже про жіночий баскетбол, і перетворити їх на вболівальників", – сказала Кларк у коментарі для TIME.
Нагадаємо, минулого року TIME обрав Ліонеля Мессі спортсменом року. Останні переможці цієї номінації: Аарон Джадж (2022, бейсбол), Сімона Байлз (2021, гімнастика), Леброн Джеймс (2020, баскетбол).