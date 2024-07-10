Кавай пропустить Олімпійські ігри через травму

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард прийняв рішення пропустити Олімпійські ігри-2024 через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба збірної США з баскетболу.

Гравець вирішив не виступати на Олімпіаді та краще підготуватися до наступного сезону з Кліпперс.

Раніше стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу.

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).