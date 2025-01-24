Багатскіс: Гладир обов'язково буде в штабі збірної України

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс, який напередодні визначився із тренерським штабом, заявив, що колишній баскетболіст Сергій Гладир допомагатиме в роботі команди.

Слова латвійського фахівця передає Федерація баскетболу України.

"До останнього чекали і я розрахував на позитивну відповідь від Сергія Гладиря, але на це вікно йому не вдасться приєднатися до збірної України. Клуб (Монако – прим.) не відпустив його на це вікно, адже всі тренери, які працюють в команді, мали поїхати до збірних, але в підсумку, як сказав сам Сергій, всі тренери, окрім головного, залишаться в клубі.

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Він готовий допомогти віддалено, якщо в цьому буде необхідність, і надалі Сергій має велике бажання і обов'язково буде в штабі збірної України", – заявив Багатскіс.

Нагадаємо, в лютому чоловіча збірна України зіграє заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2025. Наша національна команда в номінально домашній грі в Ризі 21 лютого протистоятиме збірній Словенії, а 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

Відповідно до формату кваліфікації Євробаскету-2025, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Україна зберігає шанси зіграти наступного літа на чемпіонаті Європи: для цього в лютому потрібно вигравати дві гри, що залишились, а збірна Ізраїлю, в свою чергу, має перемогти в матчі з Португалією.

Раніше новий головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів, що його контракт з Федерацією баскетболу України розрахований до 2027 року.