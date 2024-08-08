Колишній гравець Маямі та Панатінаїкоса Гай завершив кар'єру у 26 років заради роботи в команді університету
Американський баскетболіст Кайл Гай вирішив завершити кар'єру баскетболу у 26-річному віці.
Про це гравець повідомив у соціальній мережі Instagram.
Університет Вірджинія оголосив, що Кайл приєднався до тренерського колективу. Він буде наставником з розвитку спортсменів та спеціальним помічником головного тренера.
Гай минулий сезон починав у Панатінаїкосі. Справи у грецькому гранді пішли не найкращим чином, тому у січні він перейшов до Тенеріфе. Кайл був одним з найкращих скорерів минулого сезону чемпіонату Іспанії — у грі з Барселоною захисник набрав 34 очки.
За кар'єру баскетболіст також грав за Маямі Гіт, Сакраменто Кінгз та іспанський Ховентуд.