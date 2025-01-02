Центровий Х'юстона здійснив рекордну кількість перехоплень в матчі проти Далласа
Альперен Шенгюн
aa.com.tr
В матчі НБА між Х'юстоном та Далласом центровий Рокетс Альперен Шенгюн здійснив рекордну для себе кількість перехоплень.
Про це повідомляє BasketNews.
На рахунку турецького баскетболіста шість перехоплень, що є рекордним показником для Шенгюна в кар'єрі.
Відзначимо, що спортсмен також записав на свій рахунок 23 очки, що є найкращим показником у матчі серед всіх гравців.
У поточному сезоні на рахунку Шенгюна 33 матчі, в яких він в середньому набирає по 19 очок та робить 5,1 перехоплень.
Зазначимо, що в іншому матчі НБА Олексій Лень допоміг Сакраменто переграти Філадельфію.