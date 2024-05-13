Валенсія з Ягуповою виграла чемпіонство в Іспанії
— 13 травня, 09:41
Капітанка національної збірної України та лідерка Валенсії Аліна Ягупова допомогла клубу здобути чемпіонство в Іспанії.
Команда українки у фінальній серії вдруге здолала Парфумеріас Авеніду з рахунком 61:44, вигравши серію — 2:0.
32-річна українка провела на майданчику 22 хвилини. За відведений період здобула 5 очок (1/4 триочкові, 2/4 штрафні), 3 підбирання, 2 передачі, здійснила 1 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.
Валенсія поточного сезону також виграла Суперкубок і Кубок Іспанії. Аліна приєдналася до іспанського клубу в січні.
В чемпіонаті в Ягупової у 20 матчах 13,6 очка, 4,1 підбирання, 2,8 передачі та 1,4 перехоплення.
Нещодавно Аліна підписала нову угоду з Валенсією.