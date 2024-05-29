Власник Хаас із Формули-1 закрив команду в NASCAR

Американська команда Stewart-Haas Racing, яка зараз бере участь у змаганнях NASCAR Cup Series і NASCAR Xfinity Series, припинить існування після 2024 року.

Про це заявили у твіттері співвласники Тоні Стюарт та Джин Хаас.

"Ми прийняли важке рішення закрити Stewart-Haas Racing після завершення сезону 2024 року. Це рішення було нелегким і не швидким. Перегони — це трудомісткий, скромний вид спорту. Він вимагає непохитної відданості та величезних ресурсів, а також 365-денного мислення, щоб бути кращим за всіх. Це частина того, що робить успіх таким винагородним. Але відданість, необхідна для отримання максимальної продуктивності, забезпечуючи стійкість, неймовірно вимоглива, і ми досягли моменту в нашому відповідному особистому та діловому житті, коли настав час завершити. Ми пишаємося всіма перемогами та чемпіонствами, які ми здобули з моменту об’єднання у 2009 році, але ще більшою особливістю є культура, яку ми побудували, і дружба, яку ми зав’язали, коли були віддані спільній справі, перемагаючи в гонках і збираючи трофеї. Це те саме зобов’язання, яке ми взяли на себе перед нашим персоналом, нашими партнерами та нашими вболівальниками в цьому році, і це зобов’язання збережеться до фіналу сезону в Фініксі. Ми надзвичайно поважаємо та цінуємо всіх наших співробітників, і ми будемо старанно працювати, щоб допомогти їм під час цього переходу, щоб знайти нові можливості після гоночного сезону 2024 року", — йдеться в заяві.

A joint statement from Tony Stewart and Gene Haas, the co-owners of Stewart-Haas Racing, regarding the future of our team following the 2024 season. pic.twitter.com/S9hkjnTNXi — Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) May 28, 2024

Нагадаємо, Хаас є єдиною американською командою в пелетоні Формули-1, яка дебютувала у 2016 році. Пілотами команди є Ніко Гюлькенберг та Кевін Магнуссен. Найкращий результат Хаас показав у 2017 році, коли посів 5 місце.

Нагадаємо, нещодавно Гюлькенберг підписав контракт із Кік Заубер, 100% якого викупив Ауді. Договір почне діяти в наступному сезоні.