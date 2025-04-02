Триразовий чемпіон світу зі спідвею перебуває в комі після аварії
Триразовий чемпіон світу зі спідвею Тай Воффінден перебуває в стані медикаментозної коми після аварії в Польщі.
Про це пише BBC.
Англієць виступав за свій клуб Жешув, коли потрапив у зіткнення з іншим спідвеїстом.
У своїй заяві представники клубу сказали, що Воффінден був доставлений гелікоптером до лікарні, де йому зробили операцію після численних переломів і травми грудної клітки.
Клуб підтвердив, що 34-річний гравець переведений у стан штучної коми на апараті штучної вентиляції легень і перебуває в стабільному стані в реанімації.
Воффінден лише нещодавно повернувся у спорт після того, як у червні отримав перелом ліктя, що завершило його сезон 2024 року.
Крім перегонів у Польщі, він мав повернутися до Великобританії, щоб виступати за Шеффілд Тайгерс у чемпіонаті British Speedway Premiership.
Воффінден є одним із найбільш титулованих гонщиків країни. Він вигравав титули чемпіона у 2013, 2015 та 2018 роках. Також Тай посів друге місце у 2016 та 2020 роках.
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