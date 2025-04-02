Триразовий чемпіон світу зі спідвею перебуває в комі після аварії

Триразовий чемпіон світу зі спідвею Тай Воффінден перебуває в стані медикаментозної коми після аварії в Польщі.

Про це пише BBC.

Англієць виступав за свій клуб Жешув, коли потрапив у зіткнення з іншим спідвеїстом.

У своїй заяві представники клубу сказали, що Воффінден був доставлений гелікоптером до лікарні, де йому зробили операцію після численних переломів і травми грудної клітки. Клуб підтвердив, що 34-річний гравець переведений у стан штучної коми на апараті штучної вентиляції легень і перебуває в стабільному стані в реанімації.