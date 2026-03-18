19-річний Парніцький став першим українським гонщиком Speedway Grand Prix

Український 19-річний гонщик Назар Парніцький став першим в історії основним учасником турніру FIM Speedway Grand Prix від України, отримавши місце в стартовому складі на сезон 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба світової серії Гран-Прі зі спідвею.

Спідвеїст перебував у статусі першого запасного, проте увійшов до п'ятнадцятки основних учасників після того, як триразовий чемпіон світу Тай Воффінден знявся зі змагань, бо не встиг відновитися після травми.

На клубному рівні Назар представляє польський клуб Лешно та шведську команду Даккарна.

1 травня Парніцький виступить за Україну в півфіналі Кубку світу зі спідвею FM, який відбудеться у німецькому місті Ландсгут, проти Німеччини, Великої Британії та Чехії. Індивідуальний дебют українця в WWK FIM Speedway GP відбудеться вже 2 травня. Парніцький на турнірі виступатиме під 785-м номером.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Парніцький здобув титул чемпіона світу серед юніорів у категорії 500 кубів, набравши 52 очки за підсумками трьох етапів. Він став першим українським гонщиком часів незалежності, який виграв цей турнір, повторивши досягнення Ігоря Марка 1986 року.