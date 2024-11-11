Джеремі Кларксон: Можливо, Ферстаппен - найвеличніший гонщик, якого ми коли-небудь бачили

Колишній ведучій автомобільних шоу "Top Gear" та "The Grand Tour" Джеремі Кларксон є давнім фанатом Формули-1.

Британець зробив кілька підсумків після недавнього Гран-прі Бразилії, який завершився перемогою пілота Ред Булл Макса Ферстаппена.

"Ми вивчили дві важливі речі під час останнього вікенду в Бразилії".

"Перш за все, Макс Ферстаппен - один за найвеличніших. Він, можливо, навіть найвеличніший гонщик, якого ми коли-небудь бачили".

"І по-друге, Льюїс Гамільтон пройшов свій прайм. Звісно, це може бути пов'язано з його переходом у Феррарі в наступному році. Команда заповнює його бак лимонно-ячмінною водою замість палива. Але це навряд чи", - цитує Кларксона Autosport.

Нагадаємо, що за підсумками наступного Гран-прі, який пройде у Лас-Вегасі, Макс Ферстаппен може достроково стати чотириразовим чемпіоном світу.

Вікенд у Неваді пройде з 22 по 24 листопада. Гран-прі Лас-Вегасу стартуватиме о 8 ранку за київським часом.