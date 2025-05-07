Бондарев пояснив причину невдалого результату в першій гонці італійської Формули-4

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев вважає, що причиною невдалого виступу під час першої гонки в італійській Формулі-4 стала нестача досвіду в епізоді з обгоном.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

Нагадаємо, що Бондарев у спробі вийти на 4 місце припустився помилки, що спричинило пошкодження переднього антикрила та втрати позицій через заїзд на піт-стоп.

"Перший етап чемпіонату – це завжди хвилююча подія. Я добре знав цей трек, і команда підготувала дуже швидку машину, що підтвердили вільні практики: я показав найкращий час у першій сесії та був третім у другій. Неприємності почалися під час кваліфікації, де групи розподілили випадково.

У моїй групі опинилися майже всі швидкі пілоти, тоді як інша була слабшою. На вузьких трасах, таких як Мізано, позиція у кваліфікації має ключове значення, адже обгони тут дуже складні. Так і сталося в першій гонці: під час спроби обгону я припустився помилки, зламав переднє антикрило і змушений був заїхати в бокси.

Результат вийшов відповідним. У другій і третій гонках усе було значно краще — шосте та восьме місця в загальному заліку і два подіуми серед новачків. Проте над технікою обгонів на таких трасах мені ще потрібно працювати.

Зазначимо, що за підсумками першого етапу італійської Формули-4 Олександр Бондарев розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.

Наступний етап відбудеться з 23 по 25 травня на автодромі "Валлелунга", що знаходиться поблизу Риму.