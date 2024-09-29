15-річний Бондарев завершив другу гонку у Формулі-4

У неділю, 29 вересня, відбулась друга гонка на шостому етапі італійської Формули-4 – перегони на автодромі "Каталунья" в іспанській Барселоні.

15-річний український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев завершив свою другу гонку. Українець фінішував на передостанній позиції – 25-м.

Зазначимо, що вже на першому колі з'явився автобіль безпеки через зіткнення на старті трьох пілотів.

Окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport та завершив етап на 19-м. Однак на початку 2024 року, проєкт "Формула 1 робить ВЖЖЖ" з'ясувала, що він є росіянином.

Напередодні Бондарев дебютував у Формулі-4. Свій перший етап українець розпочав 22-м та зміг фінішувати на 19-й позиції (програв +16,7 секунди переможцю).

У неділю, 29 вересня, відбудеться третя гонка на етапі в Барселоні (початок – о 18:05 за київським часом).