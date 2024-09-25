Українці у Формулі-4: дебют Бондарева та росіянин з українським паспортом

У п'ятницю, 27 вересня, відбудеться шостий етап італійської Формули-4 – гонка на автодромі "Каталунья" в іспанській Барселоні.

Дебютує в Ф-4 15-річний український гонщик Олександр Бондарев, що виступатиме за команду Prema Racing. Зазначимо, що для Бондарева – це етап підготовки до повноцінного сезону у 2025 році. Українець вже пройшов тестування на техніці F4 та випробував болід.

Олександр Бондарев – приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing у 2023 році.

Зазначимо, що окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport. Однак на початку 2024 року, проєкт Формула 1 робить ВЖЖЖ з'ясувала, що Савінков є росіянином.

Серед доказів надаються публікації, на яких у період з 2018 по 2021 рік Савінков змагався на картингових турнірах в Росії. У 2022 році він переїхав до Англії та виступав за команду Argenti Motosport під прізвищем Зінгаревич. Ймовірно прізвище взято від родича Михайла Зінгаревича, який є російським бізнесменом та, на якого накладено санкції згідно З указом Президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня 2022 року.

У 2023 році гонщик повернуся до виступів під прізвищем Савінков. Певний час він змагався під британською ліцензією та нейтральним прапором, але згодом був заявлений на чемпіонат світу з картингу, як український пілот. Автомобільна Федерація України повідомила, що Олександр Савінков міг виступати на чемпіонаті світу під українським прапором, адже на цих змаганнях громадянство визначається паспортом, а не ліцензією. АФУ зазначили, що не мають інформації щодо цього пілота, адже він не отримував гоночну ліцензію в Україні.

Наразі Олександр Савінков посідає 38 місце з 40 у загальному заліку італійської Формули-4, набравши 0 очок. Серед пілотів-новачків він – 17-й з 16 набраними очками.