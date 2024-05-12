Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ож'є виграв Ралі Португалії-2024

Phillip Hess — 12 травня, 21:56
Ож'є виграв Ралі Португалії-2024

Гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT та 8-кратний чемпіон світу Себастьян Ож'є здобув перемогу на п'ятому етапі чемпіонату світу з ралі в Португалії.

Француз захопив лідерство в суботу, випередивши товариша по команді Калле Рованперу. Для Ож'є ця перемога стала шостою в Португалії, що є абсолютним рекордом.

Другим фінішував естонець Отт Танак, який виступає за Hyundai. Відставання від лідера склало 7,9 секунди. Трійку замкнув його напарник по команді, бельгійський гонщик, Тьєррі Невілль.

Результати Ралі Португалії-2024

  1. Себастьян Ож'є (Toyota) — 3:41:32,3
  2. Отт Танак (Hyundai) +7,9
  3. Тьєррі Невілль (Hyundai) +1:09,8
  4. Адрієн Фурмо (M-Sport) +1:47,8
  5. Дані Сордо (Hyundai) +2:48,9
  6. Елфін Еванс (Toyota) +3:48:08,3
  7. Ніколай Грязін (Citroen) +11:48,4
  8. Ян Соланс (Toyota) +11:52,9
  9. Джош МакЕрлін (Skoda) +11:56,1
  10. Лаурі Йоона (Citroen) +13:40,3

Особистий залік чемпіонату світу з ралі-2024

  1. Тьєррі Невілль (Hyundai) — 110
  2. Елфін Еванс (Toyota) — 86
  3. Отт Танак (Hyundai) — 79
  4. Адрієн Фурмо (M-Sport) — 71
  5. Себастьян Ож'є (Toyota) — 70
  6. Такамото Кацута (Toyota) — 49
  7. Калле Рованпера (Toyota) — 36
  8. Есапекка Лаппі (Hyundai) — 23
  9. Андреас Міккельсен (Hyundai) — 14
  10. Олівер Солберг (Toksport) — 12

Наступний етап Ралі відбудеться в італійській Сардинії та триватиме з 30 травня по 2 червня.

Себастьян Ож'є Ралі Португалії

Останні новини