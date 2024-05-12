Ож'є виграв Ралі Португалії-2024
Гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT та 8-кратний чемпіон світу Себастьян Ож'є здобув перемогу на п'ятому етапі чемпіонату світу з ралі в Португалії.
Француз захопив лідерство в суботу, випередивши товариша по команді Калле Рованперу. Для Ож'є ця перемога стала шостою в Португалії, що є абсолютним рекордом.
Другим фінішував естонець Отт Танак, який виступає за Hyundai. Відставання від лідера склало 7,9 секунди. Трійку замкнув його напарник по команді, бельгійський гонщик, Тьєррі Невілль.
Результати Ралі Португалії-2024
- Себастьян Ож'є (Toyota) — 3:41:32,3
- Отт Танак (Hyundai) +7,9
- Тьєррі Невілль (Hyundai) +1:09,8
- Адрієн Фурмо (M-Sport) +1:47,8
- Дані Сордо (Hyundai) +2:48,9
- Елфін Еванс (Toyota) +3:48:08,3
- Ніколай Грязін (Citroen) +11:48,4
- Ян Соланс (Toyota) +11:52,9
- Джош МакЕрлін (Skoda) +11:56,1
- Лаурі Йоона (Citroen) +13:40,3
Особистий залік чемпіонату світу з ралі-2024
- Тьєррі Невілль (Hyundai) — 110
- Елфін Еванс (Toyota) — 86
- Отт Танак (Hyundai) — 79
- Адрієн Фурмо (M-Sport) — 71
- Себастьян Ож'є (Toyota) — 70
- Такамото Кацута (Toyota) — 49
- Калле Рованпера (Toyota) — 36
- Есапекка Лаппі (Hyundai) — 23
- Андреас Міккельсен (Hyundai) — 14
- Олівер Солберг (Toksport) — 12
Наступний етап Ралі відбудеться в італійській Сардинії та триватиме з 30 травня по 2 червня.