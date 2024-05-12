Ож'є виграв Ралі Португалії-2024

Гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT та 8-кратний чемпіон світу Себастьян Ож'є здобув перемогу на п'ятому етапі чемпіонату світу з ралі в Португалії.

Француз захопив лідерство в суботу, випередивши товариша по команді Калле Рованперу. Для Ож'є ця перемога стала шостою в Португалії, що є абсолютним рекордом.

Другим фінішував естонець Отт Танак, який виступає за Hyundai. Відставання від лідера склало 7,9 секунди. Трійку замкнув його напарник по команді, бельгійський гонщик, Тьєррі Невілль.

Результати Ралі Португалії-2024

Себастьян Ож'є (Toyota) — 3:41:32,3 Отт Танак (Hyundai) +7,9 Тьєррі Невілль (Hyundai) +1:09,8 Адрієн Фурмо (M-Sport) +1:47,8 Дані Сордо (Hyundai) +2:48,9 Елфін Еванс (Toyota) +3:48:08,3 Ніколай Грязін (Citroen) +11:48,4 Ян Соланс (Toyota) +11:52,9 Джош МакЕрлін (Skoda) +11:56,1 Лаурі Йоона (Citroen) +13:40,3

Особистий залік чемпіонату світу з ралі-2024

Тьєррі Невілль (Hyundai) — 110 Елфін Еванс (Toyota) — 86 Отт Танак (Hyundai) — 79 Адрієн Фурмо (M-Sport) — 71 Себастьян Ож'є (Toyota) — 70 Такамото Кацута (Toyota) — 49 Калле Рованпера (Toyota) — 36 Есапекка Лаппі (Hyundai) — 23 Андреас Міккельсен (Hyundai) — 14 Олівер Солберг (Toksport) — 12

Наступний етап Ралі відбудеться в італійській Сардинії та триватиме з 30 травня по 2 червня.