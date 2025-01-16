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Чемпіон Автоспорт

Чемпіон WRC Невілль озвучив плани на наступний сезон

Руслан Травкін — 16 січня 2025, 05:56
Чемпіон WRC Невілль озвучив плани на наступний сезон
sporza.be/nl

Бельгійський гонщик Тьєррі Невілль та його штурман Мартін Війде, які стали чемпіонами ралі WRC сезону-2024, запевнили, що і цього року планують боротися за перемогу.

Про це вони сказали для видання Sporza.be/nl.

"Деякий тиск знято з наших плечей. Хоча знову буде нелегко.

Чи змінилося щось? Складно сказати. Цього сезону ми будемо їздити під номером 1 на нашій машині. Це нам завжди нагадувати, що ми чемпіони світу.

Наша метазнову завоювати титул, нехай це всі розуміють. У нас є всі потрібні для цього деталі, хоча повторити буде нелегко", – сказав 36-річний Невілль.

"Це були емоційні американські гірки. Але я тепер можу назвати себе чемпіоном світу", – додав Війде.

У попередніх трьох сезонах Невілль ставав третім у загальному заліку WRC. Ще п'ять разів він ставав віцечемпіоном світу (2013, 2016, 2017, 2018, 2019).

Нагадаємо, новий сезон ралі WRC стартує 23 січня в Монако стартує новий рік Чемпіонату світу з ралі.

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