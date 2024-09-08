Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Нойвілль виграв Ралі Фінландії та зміцнив лідерство в загальному заліку

Станіслав Лисак — 8 вересня, 15:45
Нойвілль виграв Ралі Фінландії та зміцнив лідерство в загальному заліку
Тьєррі Нойвілль та Мартійн Віде

Бельгійський гонщик Тьєррі Нойвілль зі штурманом Мартійном Віде здобули перемогу на Ралі Греції-2024.

Екіпаж Hyundai на чолі з Нойвіллем здобув другу перемогу в сезоні. Перша відбулася ще в стартовому етапі в Монте-Карло.

Другим фінішував іспанський екіпаж Hyundai Дані Сордо, а трійку на такій же машині замкнув естонець Отт Танак. Зазначимо, що француз Себастьян Ож'є втратив місце на подіумі після аварії.

Нагадаємо, що до завершення сезону залишилося три етапи – у Чилі, в центральній Європі (Чехія, Австрія, Німеччина) та в Японії.

Результати Ралі Греції-2024

  1. Тьєррі Нойвілль (Hyundai) — 3:38:04,2
  2. Даніель Сордо (Hyundai) — +1:36,8
  3. Отт Танак (Hyundai) — +2:57,3
  4. Самі Паярі (Toyota) — +7:01,1
  5. Роберт Вірвес (Škoda) — +7:01,1
  6. Йоан Россель (Citroën) — +7:31,9
  7. Каетан Каєтанович (Škoda) — +9:54,0
  8. Фабріціо Сальдівар (Škoda) — +11:27,9
  9. Джош Макерлін (Škoda) — +12:27,2
  10. Роберто Дапра (Toyota) — +13:44,9
Тьєррі Нойвілль Ралі Греції-2024

Останні новини