Нойвілль виграв Ралі Фінландії та зміцнив лідерство в загальному заліку

Бельгійський гонщик Тьєррі Нойвілль зі штурманом Мартійном Віде здобули перемогу на Ралі Греції-2024.

Екіпаж Hyundai на чолі з Нойвіллем здобув другу перемогу в сезоні. Перша відбулася ще в стартовому етапі в Монте-Карло.

One step closer 🏆



Thierry Neuville & Martijn Wydaeghe repeat their 2022 success by claiming victory in Greece!#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/rV0pGAx6jF — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 8, 2024

Другим фінішував іспанський екіпаж Hyundai Дані Сордо, а трійку на такій же машині замкнув естонець Отт Танак. Зазначимо, що француз Себастьян Ож'є втратив місце на подіумі після аварії.

Нагадаємо, що до завершення сезону залишилося три етапи – у Чилі, в центральній Європі (Чехія, Австрія, Німеччина) та в Японії.

Результати Ралі Греції-2024