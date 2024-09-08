Нойвілль виграв Ралі Фінландії та зміцнив лідерство в загальному заліку
Тьєррі Нойвілль та Мартійн Віде
Бельгійський гонщик Тьєррі Нойвілль зі штурманом Мартійном Віде здобули перемогу на Ралі Греції-2024.
Екіпаж Hyundai на чолі з Нойвіллем здобув другу перемогу в сезоні. Перша відбулася ще в стартовому етапі в Монте-Карло.
Другим фінішував іспанський екіпаж Hyundai Дані Сордо, а трійку на такій же машині замкнув естонець Отт Танак. Зазначимо, що француз Себастьян Ож'є втратив місце на подіумі після аварії.
Нагадаємо, що до завершення сезону залишилося три етапи – у Чилі, в центральній Європі (Чехія, Австрія, Німеччина) та в Японії.
Результати Ралі Греції-2024
- Тьєррі Нойвілль (Hyundai) — 3:38:04,2
- Даніель Сордо (Hyundai) — +1:36,8
- Отт Танак (Hyundai) — +2:57,3
- Самі Паярі (Toyota) — +7:01,1
- Роберт Вірвес (Škoda) — +7:01,1
- Йоан Россель (Citroën) — +7:31,9
- Каетан Каєтанович (Škoda) — +9:54,0
- Фабріціо Сальдівар (Škoda) — +11:27,9
- Джош Макерлін (Škoda) — +12:27,2
- Роберто Дапра (Toyota) — +13:44,9