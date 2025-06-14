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Помер власник команди NASCAR Тревіс Картер

Микола Дендак — 14 червня 2025, 00:57
Помер власник команди NASCAR Тревіс Картер

У віці 75 років пішов з життя Тревіс Картер, власник команди NASCAR, засновник Travis Carter Enterprises і керівник команди-переможця чемпіонату.

Про це повідомляє Legacy.com.

Життя Картера перервалося 10 червня 2025 року. Напередодні його забрали до хоспісу.

У 23 роки Тревіс став командиром екіпажу Бенні Парсонса і в 1973 році виграв чемпіонат. Через два роки Картер очолив команду, яка виграла перегони Daytona 500. В 1990-му почав змагатися з власною командою Travis Carter Enterprises.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть чемпіона НБА 1990 року у складі Детройта Пістонса Девіда Грінвуда. Йому було 68 років.

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